Defibrylator AED - jak działa? Jak go użyć? Te urządzenia są już w przestrzeni publicznej

Przy Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK) kluczowy jest zawsze czas

Defibrylacja wykonana w 1️ minucie od zatrzymania krążenia jest skuteczna aż w 90%, ale z każdą kolejną minutą jej skuteczność spada o 10%. Defibrylatory są coraz bardziej powszechne w miejscach publicznych. To niezwykle ważne, ponieważ szybka defibrylacja jest jedyną efektywną metodą pozwalającą przywrócić prawidłową pracę serca.

Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest stanem, w którym nagle dochodzi do zahamowania lub znacznego upośledzenia mechanicznej czynności serca, co z kolei prowadzi do szybko postępującej kaskady objawów spowodowanych ustaniem krążenia krwi w organizmie.