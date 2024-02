David Balda przyszedł na Dolnośląską Galę Sportu z rodziną (ZDJĘCIA, WIDEO). "Śląsk będzie jeszcze mocniejszy"

David Balda z rodziną na Dolnośląskiej Gali Sportu - zobacz zdjęcia

David Balda na Dolnośląskiej Gali Sportu reprezentował wyróżnionych przedstawicieli Śląska Wrocław, których dzień później czekało ligowe starcie z Lechem Poznań. Jacek Magiera zajął 5. miejsce w plebiscycie na Trenera Roku, a kapitan Erik Expósito 3. w plebiscycie na Sportowca Roku. – To wielki zaszczyt dla Śląska. Z drugiej strony trener Magiera i Erik zasłużyli na te nagrody – powiedział dyrektor sportowy WKS-u.

SPORTOWIEC ROKU 2023 na Dolnym Śląsku. Zaglądamy za kulisy Dolnośląskiej Gali Sportu. Hubert Hurkacz Sportowcem Roku, a Bożena Karkut - Trenerem Roku. To najważniejsze rozstrzygnięcia 71. Plebiscytu…

Red. Piotr Janas zapytał dyrektora Baldę o to, jak postrzega obecny zespół Śląska. – Jesteśmy młodą drużyną. Z Jackiem pracujemy dopiero kilka miesięcy. Uważam, że w kolejnych latach Śląsk będzie grał coraz lepiej. Nie powiem, że teraz nie mamy jakości ani ambicji. Uważam, że ta drużyna jest dobrze przygotowana, aby zakończyć sezon w czołowej czwórce. Moim zdaniem w kolejnym sezonie zespół będzie jednak jeszcze mocniejszy. Każdy mecz będzie nas zbliżał do tego, co chcemy osiągnąć. Mam nadzieję, że nasi przedstawiciele za rok odbiorą nagrody osobiście, jeśli oczywiście znajdą się w gronie laureatów – dodał Balda.