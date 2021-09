Darmowa komunikacja miejska i międzygminna. 22 września dzień bez samochodu

Dzień bez samochodu poświęcony jest ekologii i ochronie środowiska. Zainicjowany został przez Komisję Europejską w 2000 roku, kiedy po globie ziemskim poruszało się już ponad miliard aut. W tym jednym dniu w roku rządy i samorządy zachęcają obywateli państw i miast, by spróbowali poruszać się komunikacją miejską. Obniża to poziom emisji spalin do atmosfery i znacznie wpływa na płynność ruchu w miastach.

Czym pojedziemy za darmo we Wrocławiu?

We Wrocławiu 22 września będziemy mogli skorzystać z darmowych i nieograniczonych przejazdów tramwajami oraz autobusami. Do akcji włączony został rower miejski (Nextbike Polska), który wydłuży czas darmowego przejazdu do godziny.

Aby skorzystać z darmowych przejazdów, we Wrocławiu nie musimy okazywać dowodu rejestracyjnego. Akcja skierowana jest bowiem nie tylko do kierowców ale do wszystkich, którzy zechcą skorzystać z transportu zbiorowego.