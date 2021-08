Dalków - Dolny Śląsk. Jest decyzja sądu! Dziewięcioro dzieci ma zostać przy swojej matce

Wnioski o to, by dzieci (od 1,5 roku do 17 lat) wróciły do domu, złożył pełnomocnik matki, a także Rzecznik Praw Dziecka, który zainteresował się dramatem rodziny po medialnym nagłośnieniu sprawy. We wtorek, 17 sierpnia, w sądzie mieszkankę Dalkowa wspierała bezpłatnie adwokat Magdalena Majkowska z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z Warszawy.