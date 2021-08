Tak wielokrotny morderca "Skorpion" uciekał z wrocławskiego więzienia. Znamy szczegóły

Krzysztof Gawlik to jeden z najgroźniejszych i najbardziej brutalnych, wielokrotnych morderców w powojennej Polsce. Na koncie ma pięć zabójstw z użyciem pistoletu maszynowego skorpion z tłumikiem – stąd jego pseudonim. Od lat przebywał na oddziale dla niebezpiecznych więźniów Zakładu Karnego przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu.

Z relacji osób, które chcą zachować anonimowość wynika, że to co zrobił Gawlik, wyglądało niemal tak jak w słynnym amerykańskim filmie „Skazani na Shawshank”.

Skorpion przy pomocy metalowego płaskownika wyjętego ze swojej pryczy, niezauważony przez strażników, zdołał wygrzebać pokaźny otwór w ścianie celi. Poniemiecki, wilgotny mur z cegieł okazał się przeszkodą dość łatwą do pokonania. Po mocniejszym naruszeniu zaprawy, cegły dało się swobodnie wyciągać rękami. Podobno w ciągu dwóch nocy udało mu się usunąć na tyle dużo cegieł, wyciągnąć ramę okna i poluzować kratę, że był w stanie dość swobodnie przecisnąć się na więzienny dziedziniec. Do podjęcia próby, dodatkowo mogło zachęcić go, to że jego cela znajdowała się na parterze pawilonu. Skorpion staranie wybrał miejsce w którym przebił ścianę – tuż pod oknem, częściowo zasłoniętym przez pryczę i niewidocznym dla strażników, monitorujących w nocy przez wizjer, co się dzieje w celi. Groźny zabójca przygotował 12-metrową linę z hakiem, przy pomocy której zamierzał pokonać więzienny mur, oddzielający dziedziniec od ulicy. Linę sporządził z koca i z powiązanych woreczków od chleba. Hak wykonał z części taboretu. Strażnicy zauważyli go niemal w ostatniej chwili - gdy przeciskał się na zewnątrz celi.