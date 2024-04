Czy będą wyłączenia prądu 25.04 w dolnośląskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (25.04 9:04) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra, ul. Zjednoczenia Narodowego od 35 do 39, 42, 43, Korfantego od 5 do 12. 25.04 od godz. 8:00 do 13:00

Drołtowice 19, 19B, 19D, 19E, 23, od 25 do 28, 30, 30 D, 30B, 30L, 31, 32, 32A, 33, 33A, 34A, 35, 35A, od 36 do 39, 39 A, 40, 41, 41 C, 41A, 41B, 41D, 41E, 42, 42A, od 43 do 46, 53, 31507, *-366/1, 330/6, 330/7, 357/2, 369/3, 44/5, 60, 65/1, 69/3. 25.04 od godz. 7:30 do 14:00

Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste, Partynicka od 3 do 15 nieparzyste, Jeździecka od 15 do 23 nieparzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Nowodworska od 17 do 17b oraz dz.7/6. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Mściszów, od 130 do 160. 25.04 od godz. 8:30 do 13:30

miejscowości Chojnów ul. Adama Asnyka od 3 do 9, ul. Złotoryjska od 4 do 10D, ul. Polna od 1 do 8, ul. Południowa numery: 2, 4, 10, 12 - brak prądu 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 16 do 30 parzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Bielany Wrocławskie: Malinowa od 15 do 21 nieparzyste, Agrestowa od 21 do 25 i od 20 do 22, Porzeczkowa od 1 do 35 nieparzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Ludów Śląski: od numeru 25 do 68 oraz działki przyległe. 25.04 od godz. 7:00 do 20:00

Sobocisko: Szkoła (przedszkole), od numeru 9 do 76 oraz obręb działek numer 54/2, 54/12,122/2, 230/1/2, 223, 82. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Chmieleń, od 109 do 112. 25.04 od godz. 8:41 do 10:00

Wojnowice ul. Szczere Pole, Główna 21a, 25, 27, Pałac, Poprzeczna 7, 9, 18, Ogrodowa 1, 3, 5, Czereśniowa 1, 2, 5, 11, 13, od nr 4 do 24c parzyste, działka 208/3. Gm. Czernica. 25.04 od godz. 8:30 do 14:00

Kiełczów ul. Hebanowa od nr 31 do 47 nieparzyste, ul. Cyprysowa od nr 20 do 46A, oraz Cyprysowa dz. 293/16, 293/17. Gm. Długołęka. 25.04 od godz. 8:00 do 14:00

Nadolice Małe ul. Zimna, Pigwowa, Wiosenna, Tęczowa, Letnia, Lawendowa, Wrocławska od nr 1 do 7, dz. 109/16 i działki przyległe. Gm. Czernica. 25.04 od godz. 8:00 do 11:00

Wilczków: ul. Kopernika od numeru 12d do 12f, ul. Południowa 28, oraz obręb działek numer 17/5, 16/11, 68/1, 68/2, 145. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Jaroszów od 16 do 26 i od 106A do 113 i numer 100A 25.04 od godz. 9:00 do 14:00

Środa Śląska: ul. Wrocławska do numeru 1 do 11A, Daszyńskiego, Wąska, Parkowa 25.04 od godz. 7:00 do 11:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Wałbrzych ul.: Malownicza działki 90/20, 90/21, 90/5, 90/6, 90/22, 90/23, 90/1, 90/2.

30.04 od godz. 9:00 do 16:00

Wrocław

Wrocław Krzyki: Kutrzeby od 1 do 3 i od 2 do 20, Abrahama od 5 do 15 i od 4 do 22, Pszczelarska, Parafialna 70 i od 71 do 79, Strachowskiego od 7 do 51 i od 2 do 18, Hubala od 1 do 11 nieparzyste, Łubinowa 7, od 2 do 10 i od 22 do 30, Rzepakowa, Nektarowa.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zatorska od 61 do 75 i 128 oraz dz.4/4, dz.4/6 i dz.5/9, Sobieskiego dz.5/9, Bierutowska dz.4/1 i dz.26, Stoczniowa 79, Odolanowska od 51 do 57 nieparzyste, Gumińskiej.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Dembowskiego od 22 do 32 parzyste, Żeromskiego od 69 do 83 nieparzyste.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00