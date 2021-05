Coraz mniej miejsc w szpitalach potrzeba dla chorych na covid

Szczepienia na covid. Koniec ograniczeń! Od poniedziałku szczepi się każdy kto chce

Kończą się jakiekolwiek ograniczenia w rejestracji na szczepienia przeciw koronawirusowi. Od poniedziałku - 10 maja - każdy, kto skończył 18 lat, będzie mógł zgłosić się na infolinię i do punktu szczepień. Od dziś do niedzieli rejestracja umożliwiana będzie najmłodszym rocznikom od 1992 i 1993 dziś, do 2000 - 2003 w niedzielę.