Co powstanie przy mostach Trzebnickich we Wrocławiu? Działkę za blisko 14 milionów kupiła legnicka firma Konrad Bałajewicz

Działka przy wjeździe na mosty Trzebnickie została sprzedana za blisko 14 milionów złotych. Teren należący jeszcze nie tak dawno do miasta, ma nowego właściciela – pochodzącego z Legnicy dewelopera Ritex Development. Firma nie kryje, że będzie to jej pierwsza inwestycja we Wrocławiu. Co planuje?