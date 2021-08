Celem Śląska Wrocław skuteczna walka w lidze oraz europejskich pucharach

W ubiegłym sezonie Śląsk sięgnął po brązowy medal Energa Basket Ligi. W kampanii 2021/22 jednym z głównych celów WKS-u będzie potwierdzenie miana zespołu ze ścisłej polskiej czołówki. Wrocławian w najbliższych miesiącach czeka także inne wyzwanie - rywalizacja na szczeblu międzynarodowym. Dolnośląski klub został zaproszony do udziału w rozgrywkach 7DAYS EuroCup.

- Regulamin EuroCupu jest na dobrą sprawę kilka razy dłuższy niż ten Energa Basket Ligi. Udział w europejskich pucharach stawia przed nami wiele wymagań. Tyczy się to praktycznie wszystkiego, począwszy od budżetu klubu, przez określoną liczbę miejsc dla mediów, kończąc na tym, co pojawia się w naszych mediach społecznościowych - wyjaśnia Dawid Podsiadło, rzecznik prasowy Śląska. - Jesteśmy także zobowiązani do brania udziału w pozasportowych inicjatywach. Najciekawszą z nich wydaje się One Team, polegający na wspieraniu poprzez koszykówkę dzieci i młodzieży, która m.in. z powodu niepełnosprawności czy trudnej sytuacji materialnej może czuć się wykluczona wśród rówieśników. Klub ma zatem większe obowiązki wobec lokalnej społeczności - dodaje.