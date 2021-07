Były dyrektor wrocławskiego zoo kolejny raz znęcał się nad zwierzęciem? Odebrano mu konia

Podobno koń leżał od 2 dni, bo nie był w stanie utrzymać się na własnych nogach dłużej niż 20 minut. Jego stawy były obrzmiałe, obolałe, koń miał już nawet odleżyny. Każdy, kto ma choćby minimalną wiedzę o koniach, wie, czym kończy się leżenie konia

- piszą na swoim profilu na Facebooku przedstawiciele wrocławskiej Ekostraży.

Koń został odebrany przez wolontariuszy Ekostraży i trafił do szpitala dla koni. Lekarz weterynarii określił, że zwierzę znajduje się w stanie skrajnego cierpienia. Przednie nogi bolą konia tak bardzo, że nie ma możliwości przeprowadzenia podstawowych badań nóg. Koń jest mocno osłabiony, niereaktywny, z trudem (podtrzymywany) utrzymuje się na własnych obolałych nogach.

Koń należy do Antoniego Gucwińskiego, byłego dyrektora wrocławskiego zoo, którego karierę dyrektora zniszczył skandal związany ze znęcaniem się nad misiem Mago. Niedźwiedź przebywał przez 10 lat w niewielkim karcerze, gdzie nie miał możliwości, by stanąć na tylnych łapach, co jest normalnym zachowaniem niedźwiedziem. W bunkrze, w którym przebywał, był niewielki dostęp do światła dziennego.