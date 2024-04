Wycieńczona papuga wyrzucona na parkingu podziemnym. Wcześniej mała zabawiać turystów odwiedzających Wrocław

W nocy z soboty na niedzielę (6/7 kwietnia) na jednym z parkingów podziemnych na Ołtaszynie we Wrocławiu znaleziono porzuconą papugę. Splątane w sznurek do tresury zwierzę zamknięto w starym, rozklekotanym transporterze.

Zwierzę trafiło pod opiekę Ekostraży, której pracownicy ustalili, że musiało być wykorzystywane jako atrakcja turystyczna.

- Uratowana przez nas papuga jest podwójnie zniewolona, bo została pozbawiona wolności latania w naturalnym środowisku i przywiązana do człowieka linką, by służyć - prawdopodobnie - jako atrakcja do pozowania i robienia zdjęć. Jej wyuczone (wdrukowane) zachowanie świadczy o tym, że "pracuje" w tym zawodzie od dawna. Obiecujemy, że już do niego nie wróci

- przekazują pracownicy Ekostraży.