Byłeś na meczu Śląsk - Stal Mielec? Znajdź się na zdjęciach! [FOTO]

Multirelacja LIVE z ostatniej 30. kolejki PKO Ekstraklasy: Kto spada, a kto zagra w pucharach? [NA ŻYWO]

PKO Ekstraklasa NA ŻYWO. Niedziela to ostatni dzień sezonu na najwyższym szczeblu. Przed godziną dwudziestą poznamy jedynego spadkowicza oraz ostatnią drużynę, która będzie reprezentować Polskę w eliminacjach do Ligi Konferencji. To także dzień powrotu kibiców na trybun po kilku miesiącach przymusowej przerwy. W Warszawie odbędzie się mistrzowska feta, a w Szczecinie debiut nowych trybun. Zapraszamy od godz. 17:30, by wspólnie śledzić przebieg wszystkich meczów 30. kolejki PKO Ekstraklasy.