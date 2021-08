Była piłkarka ręczna Zagłębia prosi o wsparcie. „Sport mnie okaleczył”

Małgorzata Mączka w sierpniu 2020 doznała poważnej kontuzji barku. Jedna z rywalek mocno ją pociągnęła, w wyniku czego doszło do uszkodzenia mięśni, ścięgien i nerwów w stawie ramiennym. „Do dnia dzisiejszego nie podnoszę, nie rotuję i nie odwodzę prawej ręki, co uniemożliwia mi wykonywanie codziennych czynności. Nie mogę utrzymać żadnego przedmiotu w dłoni, obecny stan zdrowia sprawia, że jestem uzależniona od osób trzecich, co dla każdego człowieka jest nie tylko ogromnym problemem, ale także wielkim obciążeniem psychicznym. Nie mogę umyć zębów prawą ręką, uczesać włosów czy prowadzić auta. Piszę o tym, aby każdy zdawał sobie sprawę, że nie mówię o czymś błahym, ale o fakcie, że sport mnie okaleczył” – pisze 28-latka w swoim dramatycznym apelu.

Szczypiornistka przeszła już jedną operację, jednak nie przyniosła ona oczekiwanego skutku. Poważny uraz sprawił, że przedwcześnie musiała zakończyć karierę. „Wszystkie zabiegi, rehabilitacja i operacje to ogromny koszt, który do pewnego momentu pokrywał klub, ale w tej sytuacji mój kontrakt z klubem się skończył, więc koszty obecnej operacji i rehabilitacji muszę pokryć sama, na co po prostu mnie nie stać” – wyjaśnia swoją sytuację.