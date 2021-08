Brak prądu w dolnośląskim. Sprawdź gdzie 3.08 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Gdzie obecnie (3.08 10:07) nie ma prądu w dolnośląskim?

Jelenia Góra

Łomnica, ulice: Świerczewskiego, Plast, Kolejowa, Górska, Jasna, Polna, Górna, Mysłakowice, Jelenia Góra, ulice: Rybna, Wincentego Pola, Świerczewskiego, Lotnicza, Dąbrowica

3.08 od godz. 8:35 do 10:45

Wrocław

Wrocław Śródmieście: Szanieckiego od 11 do 31 i od 12a do 30.

3.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Redycka od 90 do 134 parzyste oraz dz.6, Starościńska, Ałunowa, Bierutowska od 41 do 45 nieparzyste, Kiełczowska od 28 do 32 i od 41 do 45, Sobieskiego 3b, Przy Torze od 1 do 5 nieparzyste.

3.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Wojszycka od 15 do 19 nieparzyste, Ołtaszyńska od 2 do 32 parzyste, Malinowa od 6 do 8 parzyste, Czeremchowa od 4 do 6 parzyste, Ożynowa od 30 do 48 parzyste, Stajenna od 2 do 6 parzyste, Wyścigowa od 56e do 56f parzyste.

3.08 od godz. 7:00 do 16:00