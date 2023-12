Boże Narodzenie poza domem, z widokiem na Śnieżkę? Oto specjalna oferta dolnośląskich hoteli

Co nowego w sezonie zimowym w Karkonoszach i Górach Izerskich?

Boże Narodzenie poza domem

Kto nie jedzie do zagranicznych kurortów, gdzie jest zielono i ciepło, szuka wypoczynku w polskich górach. Dolny Śląsk z Karpaczem, Szklarską Porębą, Świeradowem-Zdrój jest jednym z najchętniej wybieranych regionów.

Karkonoskie hotele i pensjonaty gotowe na Boże Narodzenie

Hotelarze, tak jak my wszyscy odczuwają skutki inflacji. Płacą wyższe ceny za dostawę prądu czy produkty spożywcze. To się odbija na cenie pobytu

Sokoliński podkreśla, wysoki standard hoteli i pensjonatów w Karkonoszach i Górach Izerskich. Są nowocześnie wyposażone i urządzone. W wielu są usługi spa, basen, siłownie. A w czasie świąt oferują różne zajęcia dla dzieci i dorosłych. Można piec pierniki, bawić się na dyskotekach, zwiedzać okolicę. Gdy spadnie śnieg, główną atrakcją są narty i sanki. W wielu hotelach i pensjonatach dowożą chętnych na stoki narciarskie w kompleksie Kopy lub Szrenicy albo na trasy do Czech.

Ile trzeba wydać na pakiet świąteczny w Karpaczu?

Pakiety na Boże Narodzenie w Szklarskiej Porębie

Boże Narodzenie w Świeradowie-Zdroju

W Ewa Medical & SPA w Świeradowie-Zdroju za święta (od 23 do 27.12) z tradycyjną polską kuchnią przy akompaniamencie kolęd, z programem artystycznym, strefą spa i świątecznymi niespodziankami zapłacicie w pakiecie 1499 zł za dobę (osoba).

Czesi docenili wyższą, niż u nich jakość oferty. Ceny za pobyt mamy zbliżone, ale w Polsce warunki w hotelach i pensjonatach są dużo lepsze. Wyżywienie także. To sprawia, że czeskich turystów mamy coraz więcej - mówi Grzegorz Sokoliński.

Potwierdzają to także dane statystyczne. Czechów przyjechało do Polski dwa razy tyle, co w ubiegłym roku.

