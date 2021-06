Bójka przed bramkami na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Kierowca nie chciał przepuścić motocyklisty [FILM]

Na nagraniu widać samochody zbliżające się do bramek na autostradzie. Z prawej strony podjeżdżają dwaj motocykliści. Jeden z nich próbuje wjechać przed granatowego volkswagena stojącego w kolejce, ale kierowca nie zamierza go przepuścić. Rozzłoszczony motocyklista uderza ręką w karoserię, a następnie kopie w zderzak auta. Kierowcy volkswagena puszczają nerwy, wysiada z samochodu i przechodzi do rękoczynów.

Zobaczcie nagranie: