Bilety na mecz Polska – Rosja. Kiedy rusza sprzedaż, gdzie kupić, ile kosztują? (Polska – Rosja bilety Stadion Wrocław)

Bilety na mecz Polska – Rosja we Wrocławiu. Harmonogram sprzedaży, cena, kiedy i gdzie kupić?

Piłkarska reprezentacja Polski przygotowuje się do mistrzostw Europy, które pierwotnie miały odbyć się w zeszłym roku. Szalejąca pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany organizatorom, dlatego imprezę przełożono na lato tego roku. Polacy trafili do grupy E z Hiszpanią, Szwecją oraz Słowacją. W ramach przygotowań do turnieju kadra selekcjonera Paulo Sousy zmierzy się z Rosją we Wrocławiu (1 czerwca, Stadion Wrocław, godz. 20:45) oraz Islandią w Poznaniu (8 czerwca, godz. 18).

Z punktu widzenia dolnośląskich kibiców ważniejsze będzie to pierwsze starcie, zwłaszcza że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów 25 proc. trybun będzie mogło być wypełnionych kibicami. Oficjalna pojemność Stadionu Wrocław to 45 105 miejsc, lecz na meczach PKO Ekstraklasy wynosi ona 42 771 (konieczność zachowania strefy buforowej itp.) Wrocławski obiekt jest największym w Polsce, który na co dzień gości mecze ekstraklasy.