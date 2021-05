Śląsk - Stal Mielec. Kibice znów mogą kupić bilety na mecz Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław - Podbeskidzie Bielsko-Biała. Syn marnotrawny wraca do Wrocławia (gdzie oglądać, transmisja, gdzie w tv, na żywo online)

We wtorek i środę rozegrana zostanie 26. kolejka PKO Ekstraklasy. We wtorek o godz. 20:30 Śląsk Wrocław podejmie na swoim stadionie walczące o utrzymanie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Jak do tego spotkania podejdzie sztab „Wojskowych” i czy możemy się spodziewać zmian w składzie?