Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 22.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (22.09 14:09) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław

Wrocław Krzyki: Orzechowa 2, Kopycińskiego od 37 do 45 nieparzyste.

22.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Białostocka od 39 do 43 nieparzyste, Zamojska od 34 do 36 parzyste, Hoża, Samotna od 10 do 12 parzyste.

22.09 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Litewska 46.

22.09 od godz. 9:00 do 15:00

powiat bolesławiecki

GOŚCISZÓW, od 179A do 198.

22.09 od godz. 8:00 do 15:00

BUCZEK.

22.09 od godz. 12:54 do 15:00

powiat dzierżoniowski

Dobrocinek, Gilów - przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego, Byszów.

22.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat jaworski

Luboradz nr 32 ,nr 33 ,przepompownia Luboradz.

22.09 od godz. 9:00 do 16:00