Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 20.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (20.08 0:06) nie ma prądu w dolnośląskim?

powiat trzebnicki

Szewce ulica Nowa ,Strzeszowska ,Lotnicza

od 19.08 godz. 23:10 do 20.08 godz. 3:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Legnica

Legnica ul. Rzeczypospolitej nr 6b, 6c, 6d

25.08 od godz. 8:00 do 14:00

Wałbrzych

Wałbrzych ulica: Uczniowska 21.

25.08 od godz. 9:00 do 14:00

Wrocław

Wrocław Psie Pole: Kminkowa od 17 do 39 nieparzyste i dz. 8/3, Tymiankowa dz. 13/2-9, dz. 10/2-9, Byczyńska od 3 do 31 i od 4 do 30.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Pomorska 4.

20.08 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Plac Św. Macieja 11.

23.08 od godz. 8:00 do 12:00

Wrocław Fabryczna: Kosmonautów 1, dz. 26/1 i 28/1 ZDIUM, Przemiłowska od 1 do 9, od 2 do 4, dz. od 10/4 do 13/17 i od 32/8 do 13/18, Jędrzejowska od 1 do 7, 4, od 22 do 34, dz. 91/50 do 55, dz. 91/46 do 47, Świeża 82, Wojanowska dz. 12/5, Główna od 1 do 17, od 2 do 22, dz. 34 i 35, Starobielawska od 36 do 52, od 47 do 73, dz. 68/2, Górecka od 99 do 117, od 100 do 120, od 149 do 161, dz. 91/64 do 65, dz. 91/76 do 78, dz. 91/66 do 80, dz.91/67 do 79, dz. 91/61 20/2AM14 i 4/2 AM 15, Lewa od 1 do 53 i od 2 do 52, Trójkątna od 1B do 39 i od 2 do 68.

24.08 od godz. 7:00 do 16:00