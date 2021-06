Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 17.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w dolnośląskim 17.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w dolnośląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim Jelenia Góra JELENIA GÓRA, ul. Spółdzielcza 37.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 Wałbrzych Wałbrzych ulica: Wilcza 26 27 28 30 32 34 36 38 29 31 33 35 35A 37 37B 41 42 44 46 48 50, dz. 68/3, dz. 76, 27A 43 52 54 62 64 68, dz. 96, 59 72 74 74A 49 51 53A 53B 53C 53D 55 58.

18.06 od godz. 9:00 do 11:00 Wrocław Wrocław Krzyki: Aleja Róż od 1 do 65 i od 2 do 64, Społeczna od 1 do 25 i od 2 do 26, Bengalska od 1 do 31 i od 2 do 34, Indonezyjska od 1 do 3 i od 2 do 4, Mandżurska od 1 do 25 i od 2 do 40, Mościckiego 106, 107 i 108.

17.06 od godz. 7:00 do 20:00

Wrocław Śródmieście: Walecznych od 2 do 8 i od 12 do 14 parzyste, Sępa Sarzyńskiego od 55 do 65a nieparzyste.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Boguszowska od 1 do 15, od 2 do 26, 31 i 37, Porębska 85 i od 88 do 154, Pilczycka od 17 do 27 i od 16 do 32.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Przestrzenna od 44 do 46 parzyste, Wapienna 21.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Przybyły 3, Graniczna 13 i od 85 do 153 oraz dz.1/188, Wardzyńskich o d 21 do 29 i od 10 do 28, Desantowa od 2 do 8 i 5, Skarżyńskiego od 2 do 34 i 3 oraz dz.15/2 i dz.49, Zarembowicza od 2 do 4 parzyste, Boguszowska od 1 do 15, od 2 do 26, Porębska 85 i od 88 do 154.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Pugeta od 8 do 12 parzyste.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Drukarska od 2 do 8 parzyste, Wojszycka od 15 do 19 nieparzyste, Ołtaszyńska od 2 do 32 parzyste, Malinowa od 6 do 8 parzyste, Czeremchowa od 4 do 6 parzyste, Ożynowa od 30 do 48 parzyste, Stajenna od 2 do 6 parzyste, Wyścigowa od 56e do 56f parzyste.

21.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Śródmieście: Miarki od 14 do 22 parzyste.

21.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Fabryczna: Skwierzyńska od 30 do 50 i od 37 do 39, Mokrzańska od 33 do 39 nieparzyste.

21.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Opatowicka od 6 do 20 i od 7 do 41, Goetla od 7 do 17 nieparzyste.

22.06 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Paniowicka od 19 do 27 nieparzyste.

22.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Stare Miasto: Kazimierza Wielkiego 7.

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Wrocław Krzyki: Trakcyjna od 1 do 29 nieparzyste, Malinowskiego od 16 do 20 parzyste.

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat dzierżoniowski Ostroszowice - Wiatraczyn.

18.06 od godz. 9:00 do 15:00 Bielawa ulice: Ceglana od nr 2 do 7, Rolna od nr 1 do 14.

21.06 od godz. 9:00 do 15:00 Bielawa ulica: Żeromskiego nr 34, 34A i 34B.

23.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat głogowski NIELUBIA 51, 94, działki 210, 209

22.06 od godz. 8:00 do 16:00

R-812-12 - potrzeby własne SE Żukowice

23.06 od godz. 8:00 do 21:00

powiat jaworski WIERZCHOSŁAWICE, 76, 77, 79, działka budowlana 338/2.

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kamiennogórski MARCISZÓW, ul. Leśna od 2 do 6, działka budowlana 105/2, Spółdzielcza 9, 11, 13, 38, działka budowlana 17.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat karkonoski PIECHOWICE, ul. Wolska, Piastów od 42 do 60, Stroma.

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 KOPANIEC, 114 do 128.

22.06 od godz. 8:00 do 14:00 HALA SZRENICKA.

23.06 od godz. 8:30 do 14:30 powiat kłodzki Polanica Zdrój ulice: Okrzei 10, 14, 17, 18, 20, 22, Sikorskiego nieparzyste od 15a do 31, Zdrojowa 79, 83, 89

17.06 od godz. 9:00 do 14:00 Kudowa Zdrój ulice: Kasprowicza 2, 5, 7, Nałkowskiej 2, 4, Norwida od 4 do 44, Szkolna 16, 17

18.06 od godz. 9:00 do 14:00

Idzików od 22 do 83 i Dz. nr 11/2, 117, 207/7, 215, 218/1, 218/2, 232, 284/4, 305/2, 310/2, 311, 312, 560

19.06 od godz. 9:00 do 14:00 Młynowiec od 1 do 11

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kamienica od 1 do 17

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bożków od 1 do 18, Święcko, Święcko-Huberek, Gorzuchów

22.06 od godz. 8:00 do 13:00 Międzylesie ulice: Lipowa 18, 20, 22, Warszawska 22, Nagodzice 1, 2

22.06 od godz. 9:00 do 14:00 Polanica Zdrój ulica Leśna 1, 2, 3

23.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat legnicki Goliszów nr 40B i 41

17.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat lubański GRABISZYCE ŚREDNIE, od 1 do 19, od 118 do 120, od 142 do 143.

17.06 od godz. 8:30 do 13:30

UNIEGOSZCZ, ul. Dębowa 3 A, 4 A, 6 H, działka budowlana 336/4.

17.06 od godz. 9:00 do 14:00 SZYSZKOWA, od 1 do 5, 6 A. KOŚCIELNIK, od 81 do 83. KOŚCIELNIK ŚREDNI, 24.

18.06 od godz. 8:00 do 16:00 BIEDRZYCHOWICE, od 1 do 38, od 44 do 64, od 81 do 86, 101, od 87 do 100, 106, od 120 do 162 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 GRABISZYCE ŚREDNIE, od 1 do 19, od 118 do 120, od 142 do 143.

22.06 od godz. 8:30 do 13:30 powiat lubiński Ścinawa okolice numerów: ul. Lawendowa 7, ul. Jaśminowa 9, 19, 21, dz.986, dz.986A, dz.437/3, dz.514/5-10, dz.521/16, dz.567/6,7,9,22, dz.522/8,

17.06 od godz. 8:00 do 12:00

Lubin ul. Pawia 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E

18.06 od godz. 8:00 do 14:00 Lubin ul. Spacerowa 17 (ST-20)

23.06 od godz. 8:00 do 20:00 powiat lwówecki WOLBROMÓW, od 24 do 53.

17.06 od godz. 8:00 do 18:00 RADOMIŁOWICE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

17.06 od godz. 8:00 do 17:00 WOLBROMÓW, od 2 do 23 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

17.06 od godz. 8:00 do 18:00 RADOMIŁOWICE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

18.06 od godz. 8:00 do 17:00

MIRSK, ul. Zdrojowa, Wodna ,Zielona, Kościelna - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej. 18.06 od godz. 8:00 do 15:00 MIRSK, ul. Zdrojowa, Wodna ,Zielona, Kościelna - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

18.06 od godz. 8:00 do 15:00

RADOMIŁOWICE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

19.06 od godz. 8:00 do 17:00 RADOMIŁOWICE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

20.06 od godz. 8:00 do 17:00 RADOMIŁOWICE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

21.06 od godz. 8:00 do 17:00 RADOMIŁOWICE - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej

22.06 od godz. 8:00 do 17:00 MLĄDZ, od 17 do 29 - chwilowe przerwy w dostawie energii elektrycznej.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00 RADOMIŁOWICE.

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat milicki Sławoszowice ul. Szosowa działki: 2/9; 192/21; 192/16; 192/22; 194/7; 194/1; 179/3; 179/8; 196; 305; 230/1; 2/2; 205; 203 , CPN. Gm. Milicz.

17.06 od godz. 8:00 do 10:00 Wrocławice 1, 2 i Zamek Myśliwski Gądkowice. Gm. Milicz.

23.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat oleśnicki Nowosiedlice ul. Magnoliowa i działki przyległe. Gm. Dobroszyce.

21.06 od godz. 10:00 do 14:00 Oleśnica ul. Wileńska 3 A i działki przyległe.

22.06 od godz. 10:00 do 14:00 powiat oławski Oława ul. Gajowa 33, 35, 36, Jagodowa 22, oraz obręb działek numer 10/18, 10/20,21

17.06 od godz. 7:00 do 16:00 Miłoszyce ul. Zuchów, Szarych Szeregów i działki przyległe Gm. Jelcz-Laskowice.

17.06 od godz. 8:00 do 15:00 Oława ul. Osadnicza od numeru 43 do 54.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00

Jelcz-Laskowice ul. Oławska 30 i działki przyległe.

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Brzezinki ul. Główna i działki przyległe. Gm. Jelcz-Laskowice.

18.06 od godz. 8:00 do 15:00 Sobocisko obręb działek numer 139/2, 82, 342

22.06 od godz. 7:00 do 16:00

Swojków

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Piskorzów, Piskorzów Hydrofornia

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Gęsice

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat polkowicki Polkowice ul. Spokojna

18.06 od godz. 8:00 do 12:00 bez napięcia stacja ST-917-24 Leadec, ST-19 Promax, ST-21 TCM

19.06 od godz. 8:00 do 20:00 bez napięcia stacja ST-917-24 Leadec, ST-19 Promax, ST-21 TCM

20.06 od godz. 8:00 do 20:00 powiat strzeliński Suchowice

17.06 od godz. 7:00 do 16:00 Osiedle domków Kowalskie od numeru 29A do 53B (od świetlicy w kierunku Żelowic).

22.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat trzebnicki Pęciszów.

17.06 od godz. 9:00 do 13:00 Komorowo 1-40; dz.103; 100; 123; 109; 77; 76; 83; 96; 95.

18.06 od godz. 9:00 do 13:00

Zajączków 22-41; ul. Zachodnia,

Pęgów ul. Głowna 1-11; Ptasia.

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 Strzeszów ul. Łąkowa, Osiedlowa, Lipowa.

22.06 od godz. 7:30 do 9:30 Strzeszów ul. Lipowa, Osiedlowa, Polna.

22.06 od godz. 7:30 do 9:30 Ligota Piękna ul. Kontenerowa, Jałowcowa, Wisznia Mała "Oczyszczalnia ścieków".

22.06 od godz. 9:30 do 13:30 Strzeszów ul. Łąkowa, Osiedlowa, Lipowa.

22.06 od godz. 13:00 do 14:30 Strzeszów ul. Lipowa, Osiedlowa, Polna.

22.06 od godz. 13:00 do 14:30

Żmigród ul. Wrocławska.

23.06 od godz. 7:30 do 9:00 Żmigród ul. Wrocławska 52 POM.

23.06 od godz. 9:00 do 16:00 Żmigród ul. Wrocławska.

23.06 od godz. 16:00 do 17:00 powiat wałbrzyski Jugowice ulica: Gazowa 8 11 17 18 23 24 25 30.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00

Jaczków 3 4 5 68 7 13 67 13A 14A 8 9 10 11 12 14 15 57 58 59 60 61 62 63 64, tartak, 1 2 65 67 69 70, PGR.

17.06 od godz. 9:00 do 14:00 Czarny Bór ulica: Kolejowa - wysypisko, Krótka 1 2 2A 3 4, Malinowa dz._624/1, Polna 7 9 11 13A 13B 15 17 7A 8A 8B 9A 10 12 14 16 18 20 21 23 25 27 29 21A 25C 27A, Świerkowa dz. 622/10, 622/11, 622/14, 622/15, 622/3, 622/8, 624/4, 624/5, 624/6, XXX - Lecia PRL 43 43A, 29/14, 566/7, przekaźnik telefonii komórkowej, 45 47 51 53 45A 49A 49B 45 47 51 53 45A 49A 49B warsztat, Wałbrzyska 1, przepompownia ścieków.

19.06 od godz. 8:00 do 10:00

Łomnica ulice: Sudecka 6 8 10 12 15 26 39 2 23 23A 25 27 27A 27B 27C 29, dz. 64, 24 29D 35 37 37C, wyciąg narciarski, 16 16A 16B 18 45 5 17 19 20 21, dz. 76/5, dz. 76/6, dz. 77, 1 3 7 9 11, ujęcie wody,

stacja turystyczna, Trzy Strugi 2, dz. 23/3, dz. 23/5, 1 3 8 4 6, Ustronie 1 2 2B 3 3A 4 8 10 5 7.

21.06 od godz. 9:00 do 11:00

powiat wołowski Piotroniowice dz.172/4; 172/14; 172/15; 172/18; 172/19; 171/2.

17.06 od godz. 8:00 do 13:00 Łazy.

23.06 od godz. 7:00 do 9:00 Wrzeszów.

23.06 od godz. 9:00 do 13:00 Łazy.

23.06 od godz. 13:00 do 14:00 powiat wrocławski Pełczyce: ul. Magnicka ul. Sezamkowa.

17.06 od godz. 7:00 do 16:00

Siedlec ul. Miła, Różana i działki przyległe. Gm. Długołęka.

17.06 od godz. 9:00 do 15:00 Czernica dz. 15/6 i działki przyległe.

17.06 od godz. 9:00 do 15:00 Czernica dz. 113/10-22, 109/4 i działki przyległe.

17.06 od godz. 9:30 do 15:00 Krzyżowice ul. Brzozowa od numeru 5 do 7 ul. Żernicka od 1A do 1B

18.06 od godz. 7:00 do 16:00 Kąty Wrocławskie ul. Daszyńskiego, Żeromskiego, Polna, Drzymały, Klonowa, Akacjowa, Jarzębinowa, Wierzbowa, Platanowa od Klonowej do Wierzbowej, Lipowa 2, 1 Maja 48B, 48C, 52, oraz działka 3/6 przy 1 Maja.

18.06 od godz. 7:00 do 10:00 Sulistrowice obręb działek numer 241/9,10, 241/5, 241/8, 241/2,4, 235/8.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00 Tyniec Mały: ul. Zielonego Dębu oraz obręb działek numer 37/7.

18.06 od godz. 7:00 do 16:00

Byków ul. Spacerowa dz. 270/9,10; dz. 387, HEWEA, Bar i działki przyległe. Gm. Długołęka.

18.06 od godz. 9:00 do 14:00 Kąty Wrocławskie ul. Daszyńskiego, Żeromskiego, Polna, Drzymały, Klonowa, Akacjowa, Jarzębinowa, Wierzbowa, Platanowa od Klonowej do Wierzbowej, Lipowa 2, 1 Maja 48B, 48C, 52, oraz działka 3/6 przy 1 Maja.

18.06 od godz. 14:00 do 16:00 Kiełczów ul. Ładna 11-23, Wiosenna 21. Gm. Długołęka.

21.06 od godz. 7:00 do 14:00

Stary Śleszów ul. Kwiatowa

21.06 od godz. 7:00 do 16:00 Chrząstawa Mała ul. Parkowa i działki przyległe. Gm. Czernica.

21.06 od godz. 8:30 do 15:00 Samotwór, Skałka

22.06 od godz. 7:00 do 16:00 Bielawa ul. Lawendowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

22.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bielawa ul. Jaskrowa, Hiacyntowa, Jaśminowa 29-49, Daliowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

22.06 od godz. 8:00 do 9:00

Nadolice Wielkie ul. Żurawia 73-91. Gm. Czernica.

22.06 od godz. 8:30 do 15:00 Chrząstawa Wielka ul. Oleśnicka, Krucza, Skowronkowa, Radosna, Spokojna, Przylesie, Księżycowa, Gwiaździsta, Brzozowa, Leśna, Sportowa, Oliwkowa, Spacerowa, Dębowa, Wrocławska od 132 i 139 do końca, os. Ziołowe 1 i os. Ziołowe 2. Gm. Czernica.

22.06 od godz. 10:30 do 13:00 Bielawa ul. Jaskrowa, Hiacyntowa, Jaśminowa 29-49, Daliowa i działki przyległe. Gm. Długołęka.

22.06 od godz. 13:00 do 15:00 Św. Katarzyna: Żernicka od 20 do 58 parzyste oraz dz.294/5, dz.276, dz.278 i dz.283/4/5, Bukowa 13 do 21 i 20 oraz dz.273, Lipowa, Parkowa, Akacjowa od 2 do 16 i od 5 do 19, Jesionowa od 1 do 9 i od 2 do 14, Klonowa.

23.06 od godz. 7:00 do 16:00

Krzyków ul. Główna 40-60, 43-57. Gm. Czernica.

23.06 od godz. 8:30 do 15:00 Domaszczyn dz. 169/3. Gm. Długołęka.

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 Nadolice Wielkie ul. Krótka, dz. 180/9. Gm. Czernica.

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat zgorzelecki WĘGLINIEC, ul. Partyzantów 4, 6, Piłsudskiego 2, Kolejowa od 1 do 18, Sikorskiego 30, od 32 do 32 A, 34.

17.06 od godz. 8:30 do 15:00

WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

18.06 od godz. 8:30 do 13:30 ŁAGÓW, ul. Strumykowa 24, 43, 45, 47.

18.06 od godz. 9:00 do 14:00 WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

21.06 od godz. 8:30 do 13:30 BOGATYNIA, ul. Matejki 40A, parking, garaże, Wyczółkowskiego 8, 10, 12, 14A, od 28A do 28C, pawilony handlowe, garaże.

22.06 od godz. 9:00 do 13:00

ŁAGÓW, ul. Górna działki budowlane 279/6, 279/7.

22.06 od godz. 9:00 do 13:00 WILKA, od 16 do 33, od 42 do 45.

23.06 od godz. 8:30 do 13:30 powiat złotoryjski Modlikowice nr 47A, 47B, 48, 49, 49A, 49B, 50, 51, 52.

18.06 od godz. 8:00 do 10:00 powiat średzki Dębice

21.06 od godz. 7:00 do 16:00 Dębice

22.06 od godz. 7:00 do 16:00 Lutynia: Kościuszki, Słoneczna Wieżowa i wszystkie do nich przyległe

22.06 od godz. 7:00 do 16:00 Gałów: Daktylowa, Piękna oraz obręb działek numer 59, 60, 61

22.06 od godz. 7:00 do 16:00 Krępice Spacerowa, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna, Promykowa i wszystkie do nich przyległe

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 Dębice

23.06 od godz. 7:00 do 16:00

Żurawiniec, Spacerowa, Sosnowa, Ogrodowa, Słoneczna, Promykowa i wszystkie do nich przyległe

23.06 od godz. 7:00 do 16:00 powiat świdnicki Strzegom ulice: Wrzosowa 20, Brzozowa 1 – 15, 2 – 70, Olszowa 34 – 38, Limanowskiego, Starzyńskiego 3 – 27, 2 – 20, Słoneczna 1 – 7, Brzegowa 1 – 11, Malinowa, Świdnicka 47 – 49, 48 – 52, Olszowa 1 – 39, 2 – 32, Lipowa, Kwiatowa, Wrzosowa 1 – 19, 2 – 18, Polna, Starzyńskiego 1.

17.06 od godz. 9:00 do 15:00

Tąpadła dz.180/3.

18.06 od godz. 9:00 do 16:00 Świdnica ulica: Armii Krajowej j 15, 15A, 13A .

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Strzegom ulice: Szarych Szeregów 31 – 33, 16 – 32, dz. 25/1; 25/2; 25/3; 25/4; 26/5; 27/4; 1046; Morska 1 – 5, 2 – 4.

21.06 od godz. 9:00 do 14:00

Świdnica ulice: Wesoła 1 - 47, 2 - 10, Łukasińskiego 29 - 33, 43, dz. 165, Odnowiciela 1, dz. 185.

22.06 od godz. 7:00 do 15:00 Żarów ulica: Parkowa dz.66/9, 66/10, 66/14, 66/15, 66/20.

22.06 od godz. 9:00 do 16:00 Świdnica ulica: Stalowa dz. nr 1487, 1488.

23.06 od godz. 9:00 do 16:00 Strzegom ulice: Armii Krajowej od 10 do 30, św. Jadwigi od 7 do 11, Zielona, Rybna od 1 do 61, Czarna, 3-go Maja, Stawowa, Wodna, Morska, Szarych Szeregów 3 i od 16 do 32, Potokowa

23.06 od godz. 16:00 do 18:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

