Bestialstwo pod Trzebnicą! Kot z obdartym ze skóry ogonem. Interweniowała wrocławska Ekostraż Remigiusz Biały

W piątek (10 listopada) do Ekostraży we Wrocławiu trafił młody kot znaleziony przy drodze we wsi pod Trzebnicą. Okazało się, że zwierzę jest oskórowane. Pomocy udzieliła mu kobieta, która jechała samochodem, a mieszkańcy wsi, gdzie znaleziono zwierzę mieli inny pomysł… dobić kota łopatą. Czeka go ciężkie leczenie i amputacja.