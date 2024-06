Barszcz Sosnowskiego znów pojawił się we Wrocławiu! Na tych osiedlach trzeba mieć oczy dookoła głowy. Roślina powoduje oparzenia!

Barszcz Sosnowskiego widziany we Wrocławiu i okolicach

Barszcz Sosnowskiego to gatunek, który został sprowadzony do Polski, prawdopodobnie po II wojnie światowej. Jego naturalne środowisko to tereny dzisiejszej Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Turcji oraz południowej Rosji. W naszym kraju został rozpowszechniony za sprawą PGR (Państwowych Gospodarstw Rolnych), kiedy był masowo używany do produkcji kiszonki dla bydła oraz w celach ozdobnych.

Na roślinę trzeba uważać! Jest groźna nie tylko dla ludzi.