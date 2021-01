Bardzo ślisko na drogach. Mnóstwo kolizji, wypadek pod Wrocławiem, dwie osoby ranne

Koszmarny wypadek BMW. Z auta nic nie zostało, kierowcę wyciągano z wraku 40 minut! [ZDJĘCIA]

Bardzo groźnie wyglądający wypadek na trasie Wrocław-Strzelin. Do zderzenia trzech samochodów doszło we wtorek późnym popołudniem. Sprawcą zdarzenia jest kierowca BMW, który wyprzedzał w niedozwolonym miejscu. On też najbardziej ucierpiał. Ma mnóstwo szczęścia, że przeżył ten wypadek, bo z auta niewiele zostało.