Bardzo groźny wypadek pod Jaworem. Z auta niewiele zostało, walczono o życie człowieka [ZDJĘCIA] Jerzy Wójcik

W niedzielę po południu doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na lokalnej drodze z Jawora do Myśliborza. Jak informuje witryna Jawor 998, samochód osobowy z niewiadomych przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu wypadku okazało się, że ranne zostały 3 osoby. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych. - U jednej z nich doszło do zatrzymania krążenia. Ratownicy medyczni niezwłocznie podjęli medyczne czynności ratunkowe. Finalne mężczyźnie udało się przywrócić krążenie krwi w organizmie - czytamy na portalu Jawor 998, który udostępnił również zdjęcia z tego zdarzenia. Zniszczenia samochodu były bardzo duże, podróżujący mogą mówić o wielkim szczęściu. W akcji ratunkowej brał także udział śmigłowiec LPR.