Awarie w Fortum we Wrocławiu. Nie ma ogrzewania i ciepłej wody na Ołbinie, Starym Mieście i Psim Polu

Fortum przewiduje, że usuwanie awarii, do której doszło w środę (11 października) potrwa do piątaku (13 października) do godziny 15 .

Awaria goni awarię - Wrocław

Dzisiaj o godz. 7 rano w Fortum doszło do kolejnej awarii. Tym razem bez ogrzewania i ciepłej wody są mieszkańcy Ołbina i Starego Miasta. Oni też zostali pozbawieni ogrzewania. Chodzi o następujące adresy:

ul.Bolesława Prusa 7, 7A, 7B, 7C, 9b, 9C, 9D, 9E, 9F;

ul.Henryka Sienkiewicza 28, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 30, 30A, 30B, 30C, 30D;

ul.Kuźnicza 29A.

Utrudnienia mają się zakończyć o godz. 17.

To kolejne dni, gdy Wrocławianie muszą borykać się z brakiem ciepłej wody i ogrzewania w tym tygodniu. We wtorek (10 października) po południu w Elektrociepłowni Wrocław Zawidawie także doszło do awarii, co odczuli mieszkańcy Psiego Pola.