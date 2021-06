Alkohol i woda to niebezpieczne połączenie. Jakie kary grożą za pływanie "po spożyciu"?

Głównym problemem jest alkohol. Kodeks karny jasno precyzuje konsekwencje prowadzenia pojazdów wodnych "po spożyciu". Na rzekach i akwenach, po których można poruszać się jednostkami pływającymi o napędzie mechanicznym (skuterami wodnymi, motorówkami i łodziami silnikowymi), obowiązują identyczne zasady, jak w przypadku jazdy samochodem. Przepisy nie zrażają jednak amatorów wypoczynku na wodzie, którzy wbrew zdrowemu rozsądkowi spożywają alkohol przed rejsem.

W zeszły weekend policja zatrzymała mieszkańca Wrocławia, który pływał po Odrze jednostką z silnikiem, mając ponad 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Podobny przypadek miał miejsce na Zalewie Mietkowskim, gdzie również zatrzymano nietrzeźwego mężczyznę za sterami zmotoryzowanej łodzi. Za złamanie przepisów z art. 178a KK obu zatrzymanym grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Kary bywają bardzo surowe, szczególnie w przypadku skuterów wodnych czy motorówek. Pływanie pod wpływem alkoholu tak szybkimi jednostkami jest niebezpieczne nie tylko dla samych sterujących, ale także dla innych uczestników ruchu wodnego. Od 2015 roku kary nakładane są również na osoby poruszające się kajakami, łodziami bez silnika, czy rowerami wodnymi. Tu z kolei obowiązują grzywny wynoszące od 20 do nawet 500 złotych. Jeśli to my jesteśmy właścicielami jednostki i w wydychanym powietrzu mamy już 0,2 promila, policja może zdecydować o zatrzymaniu naszego sprzętu. Wtedy dodatkowo nalicza opłaty za odholowanie i każdą dobę przechowywania sprzętu wodnego, do czasu odbioru. Tak samo jak na policyjnym parkingu.