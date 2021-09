Akademiki i stancje we Wrocławiu - ALE CENY! Ile zapłacą studenci we Wrocławiu

Dziś uczniowie wrócili do szkół po przerwie spowodowanej nie tylko wakacjami, ale także pandemią koronawirusa. 1 października rozpocznie się rok akademicki i do Wrocławia przyjadą studenci, z których wielu będzie musiało mieszkać w akademikach oraz w wynajmowanych stancjach.Sprawdzamy, ile w nadchodzącym roku akademickim trzeba zapłacić za miejsce w akademiku lub stancji. Do cen za miejsce w pokoju zwykle uczelnie pobierają kaucję oraz opłaty za korzystanie np. z pralni. Wciąż obowiązują obostrzenia epidemiczne, co uczelnie zastrzegają przy udostępnianiu pokoi trzyoosobowych - teraz mogą w nich mieszkać dwie osoby, ale po ustaniu ograniczeń może być dokwaterowana trzecia osoba. Cennik niektórych uczelni zawiera opłaty stałe, ale na ostateczny koszt będzie składała się też wyliczana na bieżąco opłata za zużycie wody i prądu.Zobacz na kolejnych slajdach ceny miejsc w akademikach i stancjach we Wrocławiu - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami

Jaroslaw Jakubczak / Polska Press