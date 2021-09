Aeromixer 2021. Wrocław lotniczą stolicą Polski

„Udział w Aeromixer 2021 to dla Collins Aerospace Wrocław znakomite doświadczenie – to idealne miejsce do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i zorientowania się, co dzieje się w branży lotniczej, zarówno w aspekcie lokalnym, jak i globalnym. Odbyliśmy setki spotkań oraz rozmów, i liczę na to, że wiele z nich zaowocuje wspólnymi przedsięwzięciami w przyszłości” – powiedział Paweł Pałubiński, General Manager w firmie Collins Aerospace Wrocław, która była partnerem strategicznym tegorocznej edycji Aeromixera.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się nie tylko sama cześć biznesowo-networkingowa (zorganizowana w formule tzw. szybkich randek, podczas których uczestnicy mogli szybko i konkretnie porozmawiać z potencjalnymi partnerami biznesowymi), ale również część naukowa, podczas której omawiano wiodące trendy oraz innowacje w branży aeronautycznej. W tym roku poruszane były m.in. kwestie związane z nowymi technologiami z tej dziedziny rozwijanymi na Politechnice Wrocławskiej – np. zastosowanie druku 3D (additive manufacturing), a także rozwiązania z dziedziny Przemysłu 4.0 dla branży lotniczej.

„W programie przewidzieliśmy spotkania w niewielkich grupach przy tzw. stołach rotacyjnych, przy których każdy będzie miał okazję do przedstawienia swojej oferty kilku potencjalnym partnerom, a także możliwość prowadzenia rozmów 1to1, w celu pogłębienia wiedzy o ewentualnej współpracy i nawiązania bliższych kontaktów” – wyjaśnia Fabrizio Bosetti, CEO Bosetti Global Consulting (organizator wydarzenia).

W imprezie wzięło udział ponad 100 uczestników – firm i instytucji z całego świata. Wśród nich znalazły się m.in. partnerzy kluczowi (w tym gronie firmy Collins Aerospace, Pratt & Whitney Kalisz, Raytheon, Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-KALISZ”, GE Aviation, Lockheed Martin, Polskie Zakłady Lotnicze, Leonardo Poland, Flaris Metal – Master, 3M), a także współorganizatorzy, partnerzy i sponsorzy wydarzenia, m.in. Confindustria Est Europa, Dolnośląski Klaster Lotniczy, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Bank PKO BP, Rina Poland, Bergman Engineering, CoBouw Polska, Manima Srl, PM Group, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham), Politechnika Wrocławska, Agencja Rozwoju Przemysłu, Instytut Lotnictwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz, Śląski Klaster Lotniczy, Wielkopolski Klaster Lotniczy, Polsko-Czeska Izba Gospodarcza, Lombardia Aerospace Cluster, Moravian Aerospace Cluster i wiele innych.

Więcej informacji o imprezie znaleźć można na stronie https://aeromixer.eu/