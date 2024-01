71. Plebiscyt Sportowy: Piotr Zieliński – mistrz Włoch z Ząbkowic Śląskich

Nie każdy pamięta, że Piotr Zieliński to Dolnoślązak z krwi i kości. Wprawdzie już jako nastolatek wyjechał do Włoch, wypatrzony przez skautów Udinese w młodzieżowych zespołach Zagłębia Lubin i spędził tam całe dorosłe życie, ale dorastał właśnie tu, na Dolnym Śląsku.

Już kiedy był dzieckiem, jego rodzice prowadzili dom dziecka. Jego ojciec miał piłkarską przeszłość i był jego pierwszym trenerem. To on z uporem maniaka namawiał go, do wykonywania wszystkich ćwiczeń zarówno prawą jak i lewą nogą, przez co wielu rywali "Ziela", a nawet trenerów drużyn przeciwnych, nie wie, czy polski pomocnik jest prawo, czy lewonożny. Zresztą sam Zieliński zasłynął wypowiedzią, w której przyznał, że w sumie sam nie wie, która noga jest jego wiodącą.

Piotr Zieliński od blisko 8 lat gra w SSC Napoli i stał się już żywą legendą tego klubu. Obecnie jest na 5. miejscu pod względem liczby występów w koszulce neapolitańskiego zespołu. Łącznie rozegrał w jego barwach 354 mecze, strzelił 50 bramek i zanotował 46 asyst (stan na 22 stycznia 2024). Szczególnie udany był dla niego 2023 rok, bo Napoli po 33-letniej przerwie zdobyło scudetto, czyli mistrzostwo Serie A. Ostatni raz klub spod Wezuwiusza sięgał po ten tytuł kiedy w jego szeregach grał jeszcze sam Diego Maradona.