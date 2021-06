NOWE Euro 2020. Znów to zrobił! Joachim Loew pożegnał się z kadrą "w swoim stylu" [WIDEO]

Euro 2020. Wiele w futbolu może się zmienić, ale nie jego nawyki! Joachim Loew znów został przyłapany przez realizatora transmisji na dłubaniu w nosie i... no właśnie! Nagranie z Euro 2020 nie dość, że po raz kolejny ma potencjał na zostanie viralem, to w dodatku uzupełnia kolekcję m.in. z MŚ 2010, 2014, czy Euro 2016. To zdecydowanie niesmaczne pożegnanie selekcjonera z reprezentacją Niemiec.