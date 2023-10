14 października - jedyny dzień, w którym nauczyciele mówią ludzkim głosem. Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Nauczyciela Katarzyna Zimna

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To ponoć jedyny dzień, w którym uczniowie lubią swoich nauczycieli. I jedyny, w którym nauczyciele pracują, a uczniowie mają wolne. Jak co roku, nie obejdzie się bez życzeń, laurek i kwiatów. A potem wróci szara szkolna rzeczywistość. Rozweselą was najlepszy memy o nauczycielach, zobaczcie!