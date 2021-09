Żywa legenda Sparty pozostaje w klubie. Woffinden do 2024 roku we Wrocławiu! DF

Paweł Relikowski

Jak co roku, Tai Woffinden był kuszony przez kluby PGE Ekstraligi. We wtorek Betard Sparta poinformowała, że Brytyjczyk, który we wrocławskim zespole występuje nieprzerwanie od 2012 roku, będzie jeździł w WTS-ie co najmniej do sezonu 2024.