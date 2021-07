Zróbmy porządek w lodówce! Gdy wiemy, co w niej mamy, zakupy robimy rozsądniej

Z danych Federacji Polskich Banków Żywności wynika, że Polacy wyrzucają przede wszystkim gotowe, niespożyte posiłki (70,3 proc. badanych). Produkty spożywcze marnuje 37,2 proc. ankietowanych. Najczęściej jest to pieczywo (62,9 proc.), a w dalszej kolejności świeże owoce (57,4 proc.) i warzywa (56,5 proc.). Wśród powodów wymieniamy: zepsucie, przeoczenie daty ważności, przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia oraz za duże zakupy.

Świadoma konsumpcja to oszczędność w domowym budżecie, zachowanie cennych surowców, wykorzystanych do produkcji danego wyrobu, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery powodowanych przez rozkład żywności na wysypiskach oraz odciążenie środowiska naturalnego.

Kupuj częściej, a mniej

Świadome podejście do konsumpcji warto zacząć od odpowiedniego przygotowania się do zakupów. Podstawą jest przejrzenie lodówki i kuchennych zapasów – tak, by uniknąć wyrzucania jedzenia do kosza. Coraz bardziej popularne zakupy online umożliwiają nam kupowanie artykułów spożywczych „od ręki”, w razie pojawienia się bieżącej potrzeby, z dostawą tego samego dnia. To nie tylko oszczędza nasz czas i energię, ale także pomaga ograniczyć marnowanie żywności, kompulsywne nabywanie niekoniecznie niezbędnych nam artykułów, a ponadto zapewnia świeżość tego, co kupujemy.