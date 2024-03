Zmiana czasu z zimowego na letni. W 2024 roku zegarki przestawiamy w Święta Wielkanocne! Karolina Kwiatek

Zmiana czasu z zimowego na letni już niebawem. Kiedy trzeba przestawić zegarki? Piotr Krzyżanowski/Polska Press

Już za kilka tygodni będziemy musieli przestawić nasze zegarki o godzinę do przodu. Okazuje się, że tym roku zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi pod koniec marca. Niestety oznacza to, że część z nas może chodzić niewyspana. Jednak jest też dobra wiadomość. Choć śpimy o godzinę mniej, to dzień będzie dłuższy! Nadchodzi prawdziwa wiosna.