Złota Setka Dolnośląskiego - poznaliśmy gigantów biznesu w naszym regionie

- Jestem niezmiernie wdzięczny za to wyróżnienie. Historia LG w Polsce sięga roku 1998. Wtedy to grupa LG zdecydowała się zainwestować w Polsce, dokładnie w Mławie. Następnie pojawiliśmy się we Wrocławiu. W 2005-2006 roku wdrażaliśmy i rozwijaliśmy tu wówczas najnowocześniejszą technologię, a mianowicie LCD. Trwało to ponad 15 lat. Następnie doszło do zmiany tej technologi i produkcja skupiła się na bateriach do samochodów elektrycznych. Taka zmiana była możliwe dzięki zaangażowaniu Dolnoślązaków, wrocławian i naszych pracowników. Takie podejście będzie również w przyszłości napędzać polską ekonomię. Widzimy, że nasi klienci i partnerzy również wybierają Wrocław i Dolny Śląsk. Raz jeszcze dziękuję i gratuluje wszystkim laureatom - mówił Yong Girl Lee, dyrektor działu External Relations LG Energy Solution Wrocław.