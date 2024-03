"Złodziejska dziupla" tuż pod Wrocławiem. Nikt nie spodziewał się, że w tym warsztacie jest tyle kradzionych części! Tak wyglądał w środku

- Za popełnione przestępstwa grozić może mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. To jednak wstępny zarzut, który może w dalszej części postępowania ulec zmianie. Sprawa ma charakter rozwojowy. Teraz to wspólne zadanie dla policyjnych śledczych oraz prokuratury, aby wnikliwie poprowadzić dalsze czynności w tej sprawie - przekazuje st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.