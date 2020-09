Żłobek na Jagodnie od września przyjmie kilkaset dzieci

Na Jagodnie powstał nowy żłobek. Od 1 września w placówce przy ul. Sygnałowej 23 znajdzie miejsce 220 dzieci podzielonych na 7 grup. Żłobek nr 16 do elektronicznego systemu rekrutacji został włączony wiosną. Powstały 2 grupy po 20 dzieci najmłodszych, w wieku od 20 tygodni do 12 miesięcy. Najliczniej reprezentowani będą starsi: dzieci mające od roku do dwóch lat będzie w żłobku 132 w 3 grupach. Na dwie grupy podzielono 48 dzieci w wieku pomiędzy 24 a 32 miesiące. Placówka ma prawie 2200 metrów kwadratowych powierzchni.

Oprócz żłobka w budynku znalazło się miejsce dla filii biblioteki miejskiej. Obie instytucje mają oddzielne wejścia. W tej chwili mieszkańcy mogą wybierać spośród 10 tys. egzemplarzy książek i audiobooków dla dzieci i dorosłych. W zamierzeniu jest rozszerzenie liczby pozycji do 18 tys.