Zapraszamy na 3. Strzeliński Festiwal Literatury 11 i 12 września 2020 w Strzelińskim Ośrodku Kultury. KONKURS Wygraj książki!

Już w piątek spotkanie z Krzysztofem Skibą, który zaprezentuje swoją „Autobiografię łobuza”. Będzie to stand up, jednoosobowe show, w formie monologu przed publicznością. Anegdoty z życia członka zespołu BIG CYC na pewno rozbawią gości festiwalu.

Sobotę rozpoczniemy od warsztatów i spotkań z autorkami dla dzieci. Warsztaty z ilustracją rozpoczną się o godzinie 11.00. Później premierę swoich nowych książek będą miały Marta Kisiel-Małecka z „Małym Lichem” i Marta Szloser z „Warstwami”.

W sobotnim panelu kryminalnym (godz. 15.50) pojawi się wielu znanych autorów. Porozmawiamy o współczesnym kryminale z Przemkiem Semczukiem, Tomaszem Duszyńskim, Mieczysławem Gorzką i Tomaszem Pawlęgą. Każdy z tych autorów literacko związany jest z Dolnym Śląskiem i Wrocławiem. Akcje ich powieści umieszczone zostały w dolnośląskich miasteczkach, a także stolicy Dolnego Śląska. To autorzy nominowani do wielu nagród, a zarazem ich zdobywcy. Porozmawiamy o prawdziwych zbrodniach i tych kreowanych na potrzeby fabuły, także o warsztacie pisarskim twórców.

Już o 17.10 znany pisarz Przemek Semczuk przeprowadzi prelekcję Seryjni mordercy w PRL. 19.00, to spotkanie z wielką przygodą. Piotr Hercog, ultramaratończyk, opowie o swoich ekstremalnych wyprawach, maratonach na Mount Everest czy nad Bajkałem oraz o eksploracji jaskiń w Chinach.

Organizatorzy planują przy dobrej pogodzie przeprowadzić większość spotkań na dziedzińcu Strzelińskiego Ośrodka Kultury. Spotkania odbywać się będą z zachowaniem reżimu sanitarnego. Dostępne będą maseczki i płyny dezynfekujące. Zachowana także zostanie odległość pomiędzy miejscami siedzącymi. Pojawią się stoiska książkowe i wiele konkursów z nagrodami. Zapraszamy!

PROGRAM:

11 WRZEŚNIA

18.00 - Krzysztof Skiba i jego „Autobiografia łobuza, czyli ciągle na wolności”.

12 WRZEŚNIA

Otwarcie Strzelińskiego Festiwalu Literatury

11.10 - Anita Wincencjusz-Patyna - warsztaty z ilustracji

12.20 - Marta Kisiel-Małecka premiera „Małe Licho i Lato z diabłem”  prowadzi Dariusz Stępień

13.30 - Marta Szloser - premiera książki „Warstwy” - książka dla dzieci i dorosłych!

14.40 - Panel strzelińskich pisarzy. Alicja Masłowska-Burnos, Mirka Szychowiak, Igor Borkowski, Marta Szloser, Tomasz Duszyński  prowadzi Maria Tyws

15.30  Podziękowanie dla Pani Marii Tyws, Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej za działalność na rzecz strzelińskiej kultury.

15.50 - Panel pisarzy kryminałów - Przemek Semczuk, Mieczysław Gorzka, Tomasz Pawlęga - prowadzi Tomasz Duszyński

17.10 - Przemysław Semczuk - prelekcja - Seryjni mordercy w PRL

19.00 - Spotkanie z Piotrem Hercogiem i Jackiem Antczakiem - Ultrabiografia niezwykłego ultramaratończyka i człowieka przygody!

HOL GŁÓWNY Stoiska z książkami.

Strefa autografowa po każdym spotkaniu

KONKURS!

Do wygrania 4 egzemplarze "Mrocznego Sadu" autorstwa Mieczysława Gorzki - panelisty 3. Strzelińskiego Festiwalu Literatury oraz laureata plebiscytu Osobowość Roku 2019! Odpowiedz na pytanie jaką powieść kryminalną lubisz najbardziej i dlaczego? Autorzy 4 najciekawszych odpowiedzi zostaną nagrodzeni egzemplarzem książki.

Odpowiedzi można wysyłać do 4.09.2020 do 12:00 na natalia.niedzielska-burdzy@polskapress.pl. O wygranej będziemy informować drogą emailową.