Zamiast wyremontować kościół, kupił bitcoiny. Zapadł wyrok w sprawie "inwestującego księdza" z Legnickiego Pola

Przypomnijmy. Prokuratura zarzuciła Włodzimierzowi G. przywłaszczenie i sprzeniewierzenie 1 mln 214 tys. zł dotacji celowej na remont Bazyliki w Legnickim Polu i kościoła filialnego w Gniewomierzu.

Zobacz też: 1 lutego rusza kwalifikacja wojskowa 2024. W kamasze pójdzie tysiące Dolnoślązaków. Kogo wezwie armia?

- Ksiądz Włodzimierz G. zdefraudował dotacje z ministerstwa kultury oraz pieniądze gminy przyznane na prace konserwatorskie. Według ustaleń prokuratury, część tej sumy przekazał zagranicznej firmie na zakup kryptowalut (bitcoinów), a resztę wypłacił. Duchowny nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Duchowny rozdysponował środki niezgodnie z celem. Jest to sprzeniewierzenie mienia znacznej wartości i grozi mu za to do 10 lat pozbawienia wolności- informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Legnicy Lidia Tkaczyszyn.