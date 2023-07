Zakupy w Goliacie, maluchy i muzyka z kaset. Całe pokolenie pamięta taki Wrocław z lat 90. Jerzy Wójcik

Lata 90. we Wrocławiu to czas przemian. To pierwszy w mieście McDonald' s, ortalionowe kurtki, plecaki ze stelażem, zagraniczna muzyka na kasetach sprzedawanych z przyczep kempingowych, zakupy w Goliacie i mroźne zimy. Jeśli pamiętacie taki Wrocław, na pewno rozpoznacie miejsca na archiwalnych zdjęciach. Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej.