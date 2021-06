Zakończenie roku szkolnego we wrocławskich szkołach

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Zakończenie roku szkolnego we Wrocławiu

Wakacje czas zacząć! Cieszą się już uczniowie i nauczyciele, a podkreślają wszyscy - łatwo nie było.



To wyjątkowy rok szkolny i gratulacje należą się zarówno uczniom, którzy w czasie pandemii byli zdeterminowani by uczyć się zdalnie i nauczycielom, którzy stanęli na wysokości zadania, za swoją cierpliwość do domu przyniosą wiele kwiatów i słodkości. Dla nich gratulacje za przeprowadzenie swoich podopiecznych przez rok szkolny 2020/2021.



Podczas apeli w szkołach obowiązywał dystans społeczny oraz ograniczenia ilości uczniów uczestniczących w uroczystości. Uczniowie podzieleni byli na osobne grupy - według rocznika, które na apelach pojawiały się na wyznaczone godziny.



