Zagłębie na tronie w podwójnej koronie. Orlen Puchar Polski dla Miedziowych

Śląsk Wrocław wygrał z Miedzią Legnica 4:2 w meczu 33. kolejki PKO Ekstraklasy. Oceniliśmy piłkarzy Śląska za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 występ…

Ledwie pół minuty czekaliśmy na pierwszą bramkę. Wynik spotkania otworzyła Daria Michalak. Niespełna minutę później odpowiedziała Monica Bancilion. Zagłębie naciskało, ale brakowało skuteczności i trochę szczęścia. W siódmej minucie mieliśmy wynik 5:3 na korzyść JKS. „Miedziowe” szybko odpowiedziały rywalkom i w dwunastej minucie był remis po 7. Chwilę później podopieczne Bożeny Karkut i Renaty Jakubowskiej odzyskały prowadzenie, a po kwadransie wynik brzmiał 9:7. Później było jeszcze lepiej, Zagłębie zaliczyło znakomitą serię w ataku, grało praktycznie bezbłędnie. Strzelecki impas po stronie JKS-u przerwała dopiero w 23. minucie Małgorzata Trawczyńska, która trafiła z rzutu karnego. To jednak mistrzynie Polski były stroną dyktującą warunki i prowadziły pewnie. Do przerwy Zagłębie wygrywało 16:11 i było dużo bliżej upragnionego trofeum.

Początek drugiej połowy to wymiana ciosów, ale później inicjatywę przejęły jarosławianki i zniwelowały straty. Niespełna dziesięć minut po zmianie stron JKS wrócił do gry, bo przegrywał tylko 18:20. Przeciwniczki Zagłębia złapały wiatr w żagle, a „Miedziowe” robiło wszystko, aby pozbawić rywalki nadziei na wygraną. Kolejne bramki zdobywała Karolina Kochaniak-Sala, dzięki czemu dolnośląski zespół cały czas był na kilkubramkowym prowadzeniu. 48. minuta? 27:21 dla Zagłębia, które znów wzięło sprawy w swoje ręce, a kolejne bramki zdobywała Kinga Grzyb. Drużyna prowadzona przez Bożenę Karkut i Renatę Jakubowską wiedziała już, że jest bardzo blisko końcowego triumfu. Ostatnie minuty to już pełna dominacja „Złotek”, które zakończyły sezon w znakomitym stylu.