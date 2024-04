Zaginął 15-letni Olaf. Z ośrodka, w którym przebywał od tygodni, ukiekł razem z dziewczyną. Czy ktoś go widział?

W niedzielę (14 kwietnia) około godz. 21.30 z wrocławskiego MONAR-u uciekło dwoje podopiecznych. Jednym z nich jest 15-letni Olaf Nadolny z Olsztyna, który wraz z poznaną w ośrodku koleżanką wydostał się z placówki. Najprawdopodobniej chłopak nie ma we Wrocławiu znajomych, u których mógłby się zatrzymać. Od czasu ucieczki nastolatek nie nawiązał żadnego kontaktu z bliskimi, nie wrócił do domu rodzinnego, ani do ośrodka.

St. asp. Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu potwierdza, że sprawa została zgłoszona na policję. Poniżej zamieszczamy rysopis zaginionego: