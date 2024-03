Z piątku na sobotę WOPR miało we Wroclawiu pełne ręce roboty. W pobliżu Odry zaginął mężczyzna, inny... chciał się "schłodzić"

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło do WOPR-u po godzinie 18:00, 22 marca. Mężczyzna, w pobliżu Młyna Maria, ściągnął buty i już zabierał się za skarpetki, najpewniej po to by wejść do wody.

Wodniacy udaremnili kąpiel mężczyzny, jak się okazało, będącego pod wpływem alkoholu. Tłumaczył, że chciał się ochłodzić w rzece... Ponieważ 40-latek zaczął się awanturować, na miejsce przyjechali policjanci, którzy odwieźli go do WROPON-u.

Drugie wezwanie brzmiało o wiele poważniej. Tuż przed północą zgłoszono zaginięcie mężczyzny, który nie zjawił się w domu, a jego telefon po raz ostatni logował się nad rzeką.

Wodniacy przeszukali Odrę na odcinku powyżej elektrowni i wodnej, oraz nadbrzeża w odcinku dolnym i przy moście Sikorskiego. Po czasie otrzymali wezwanie, że poszukująca mężczyzny policja znalazła go w sporek odległości od Odry.

Bawiąc się w mieście pamiętajmy, że wrocławska Odra pochłania więcej ofiar niż rzeki w innych miastach. We Wrocławiu jest wiele mostów, z których jak się okazuje, nie tak trudno spaść. Miejmy to na uwadze szczególnie w sobotni wieczór.