Wypadek na parkingu przed szpitalem im. Marciniaka, przy ul. Fieldorfa we Wrocławiu

NOWE Marsz Równości w Gdańsku. Start planowany z czterech miejsc. Narodowcy zapowiedzieli kontrmanifestację

Marsz Równości w Gdańsku wystartuje z czterech miejsc. Organizatorzy zwlekali do ostatniej chwili z ich ogłoszeniem. Wszystko po to, by utrudnić życie wszystkim, którzy chcą zablokować ich manifestacje. Narodowcy zapowiedzieli własną demonstrację.