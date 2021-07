Wypadek na drodze Wrocław - Świdnica. Trasa zablokowana, jedna osoba ranna Kinga Czernichowska

Wypadek na drodze nr 35 Wrocław - Świdnica. Zdjęcie ilustracyjne Jaroslaw Jakubczak / Polska Press

Wypadek na drodze krajowej nr 35 z Wrocławia do Świdnicy. Na wysokości Gniechowic zderzyły się dwa pojazdy: ciężarówka i samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Do wypadku doszło ok. godz. 12.30. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana.