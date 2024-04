Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (24.04 11:05) nie ma prądu w dolnośląskim?

Wrocław Śródmieście: Pestalozziego 6, Barlickiego od 2 do 8 parzyste, Matejki od 1 do 19 i od 2 do 20, Sienkiewicza od 21 do 23 i od 20 do 50. 24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Lechitów od 31 do 43 i od 44 do 80. 24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste. 24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wałbrzych ul. Piętnastolecia od numeru 16 do numeru 99,Tysiąclecia, Główna 2a, Mieszka I od numeru 1 do numeru 79- przewidujemy zasilanie z agregatu prądotwórczego. 24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Olszyna Dolna, od 41 do 60 , 17, 26, 27 Olszyna, ul. Wolności od 102 do 113. 24.04 od godz. 8:30 do 13:30

Domaniów od numeru 20 do 80, ul. Akacjowa, ul. Wierzbowa. 24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Sątok od nr 1 do 45, dz. 2/2 i działki przyległe. Gm. Bierutów. 24.04 od godz. 9:00 do 13:00

Grabownica od nr 1 do 11 i działki przyległe. Gm. Krośnice. 24.04 od godz. 8:00 do 15:00

Niwnice - Osiedle od 151 do 151D,152,153,154,działka budowlana 35/12, Oczyszczalnia Niwnice. 24.04 od godz. 9:00 do 15:00

Bielany Wrocławskie: Różana, Polna, Kolejowa 2a, Wrocławska od 1 do 33 i od 2 do 32, Ogrodowa, Działkowa, Boczna, Malinowa 12 i 13, Agrestowa od 13 do 25 i od 12 do 22. 24.04 od godz. 7:00 do 16:00

Jagodzin, 49 do 62. 24.04 od godz. 9:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim

Jelenia Góra, ul. Zjednoczenia Narodowego od 35 do 39, 42, 43, Korfantego od 5 do 12. 25.04 od godz. 8:00 do 13:00

Wrocław Krzyki: Balladyny, Czekoladowa od 44 do 54 parzyste, Piernikowa od 1 do 3 nieparzyste, Partynicka od 3 do 15 nieparzyste, Jeździecka od 15 do 23 nieparzyste. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Fabryczna: Nowodworska od 17 do 17b oraz dz.7/6. 25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Kochanowskiego od 16 do 30 parzyste.

25.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Krzyki: Kutrzeby od 1 do 3 i od 2 do 20, Abrahama od 5 do 15 i od 4 do 22, Pszczelarska, Parafialna 70 i od 71 do 79, Strachowskiego od 7 do 51 i od 2 do 18, Hubala od 1 do 11 nieparzyste, Łubinowa 7, od 2 do 10 i od 22 do 30, Rzepakowa, Nektarowa.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Psie Pole: Zatorska od 61 do 75 i 128 oraz dz.4/4, dz.4/6 i dz.5/9, Sobieskiego dz.5/9, Bierutowska dz.4/1 i dz.26, Stoczniowa 79, Odolanowska od 51 do 57 nieparzyste, Gumińskiej.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wrocław Śródmieście: Dembowskiego od 22 do 32 parzyste, Żeromskiego od 69 do 83 nieparzyste.

26.04 od godz. 7:00 do 16:00