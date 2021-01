Wyburzą budynki przy Długiej. Powstanie tu nowe osiedle przy zabytkowej estakadzie [ZOBACZ]

Teren u zbiegu ulic Długiej i Michalczyka znajduje się na nabrzeżu przy moście Dmowskiego. Jeszcze do niedawna prowadziły tu działalność firmy usługowe, magazyny, hurtownie, serwisy samochodowy, smażalnia ryb. Niska zabudowa na terenie planowanej inwestycji nie ma wartości historycznej, są to budynki parterowe przeznaczone do rozbiórki na co zostały wydane już pozwolenia. Jak informuje Hassanova odpowiedzialna za inwestycję, prace rozbiórkowe rozpoczną się na przełomie II i III kwartału 2021 roku.