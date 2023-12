Wtorek z przymrużeniem oka. Internauci czekają na weekend. Zobaczcie najśmieszniejsze memy! red.

"Nie lubię poniedziałku" – brzmi tytuł filmu Tadeusza Chmielewskiego. Pod tym stwierdzeniem podpisałoby się zapewne wielu z nas. Co do wtorku, to też trudno wykrzesać z siebie pozytywne uczucia. To nie poniedziałek, ale do wyczekiwanego weekendu i wolnego od obowiązków zawodowych... daleko. Zobaczcie, co o wtorku sądzą internauci mamy dla Was porcję świeżych memów.